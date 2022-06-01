Технологии

Ученые поймали необычный сигнал из космоса: специалисты выяснили, откуда он идет

Новый космический объект настолько уникален, что астрономы никогда не сталкивались с подобными находками ранее.

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Об этой информации сообщил «Фокус», передает «УРА-Информ».

В отличие от всех известных звезд, астрономы открыли нейтронную звезду нового типа. Австралийские ученые обнаружили космический аппарат Vela-X 1 на расстоянии 1300 световых лет от Млечного Пути и заметили необычный радиосигнал длительностью всего 300 миллисекунд. Все указывает на нейтронную звезду, но он, похоже, ничего не смыслит в науке, сообщает Science Alert.

«Мы обнаружили сигнал в Южной Африке с помощью радиотелескопа MeerKAT. Мои коллеги проанализировали, что он повторяет очень слабые сигналы каждые 76 секунд. Это сбивает нас с толку, потому что большинство сигналов нейтронных звезд повторяются каждую секунду, даже миллисекунды», — сказала Маниша Клеб из Сиднейского университета.

Тело новой звезды было найдено в месте, которое астрономы никак не ожидали передать по радио. Нейтроны здесь обычно неактивны или очень неактивны, потому что считается, что они завершают свой жизненный цикл.

«PSR J0941-4046 меняет наше понимание происхождения и эволюции нейтронных звезд. Удивительная вещь в этой звезде заключается в том, что она уничтожает по крайней мере семь различных сигналов от других нейтронов. Звезды терпят неудачу в этом явлении. имеет много общего с механизмом излучения этой звезды», — сказал другой ученый.

Исследователи обнаружили, что один из этих сигналов похож на таинственный высокоскоростной радиоразряд — короткий радиосигнал неизвестного происхождения. Если ученые подтвердят это, возможно, эта нейтронная звезда представляет собой магнит нового типа. Эти звезды считаются источником радиовзрывов.

Напомним, ученые выяснили, где во Вселенной может существовать жизнь: новый вывод экспертов.

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