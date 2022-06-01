Общество

Данилов прокомментировал слухи о скором конце войны: секретарь СНБО поделился не самым радостным прогнозом

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не разделяет точку зрения позитивно мыслящих политиков. По его словам, конца войны не будет в скором времени. Однако он сообщил, когда можно будет говорить о мире в государстве.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Война с Россией закончится далеко не скоро. Все это будет продолжаться до тех пор, пока последний сапог российской армии не покинет территорию нашего государства. До тех пор нам успокаиваться нельзя. Никто не отменял того факта, что Россия намерена уничтожить наше государство. С этим попросту необходимо жить. Все наши решения должны приниматься исходя из данной аксиомы», – процитировали Данилова источник.

К сожалению, чиновник не назвал никаких примерных дат или хотя бы времени, когда можно ждать позитивных новостей в данном направлении. Люди во всей стране все еще ждут, когда армия Украины сможет освободить все захваченные агрессором территории.

Напомним, реалии Мариуполя: оккупанты продают жителям города награбленное.

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