Следующие недели войны в Украине будут определяющими – Пентагон

Марк Милли высказал свое мнение по поводу ситуации в Украине.
Следующие несколько недель войны в Украине станут определяющими. Такое мнение высказал глава комитета начальников штабов США Марк Милли.
В эфире телеканала Fox News он заявил, что именно военные действия на Донбассе определять дальнейшие военные действиях и возможный успех одной из сторон, пишет УРА-Информ.
“Сейчас на Донбассе продолжаются значительные боевые действия между украинскими и российскими силами. Как сложится ситуация в течение следующих нескольких недель, в значительной степени определит дальнейшее развитие”, – сказал он.
Милли говорит, что следствием боев за Донбасс может стать как переход к позиционной войне, так и победа одной из сторон.
Он считает лучшим выходом из войны мирные переговоры, учитывая значительные потери с обеих сторон.
“Как все закончится, это должны решать президент Зеленский и президент Путин”, – подытожил глава комитета начальников штабов США.
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