Арестович сказал, когда закончится война в Украине: назван точный срок

Один из ключевых представителей Офиса Президента Украинского государства Алексей Арестович определился с конкретными сроками военных действий в стране. По его словам, речь идет уже не о годах, а о месяцах.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

В самом начале источник начал с главного, а именно с вопроса об окончании войны. Кроме того, были представлены и другие ключевые заявления, которые сделал представитель власти. Примечательно то, что среди них есть как хорошие, так и плохие.

«Спецоперация уже выиграна нами. Осталось выиграть и войну. Это дело всего нескольких месяцев», – уверенно сообщил Арестович.

При этом он сказал, что Лиман Донецкой области уже захватили силы Российской Федерации, а бои идут вокруг города. Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган уверяет Путина, что войну нужно заканчивать как можно быстрее и искать примирения. В этом плане Турция готова быть наблюдателем.

«Враг проводит ротационные действия в направлении Изюма. Были подвезены новые части для вероятного наступления на город Славянск. Так же русские начали накапливать войска в Васильевке, что на территории Запорожской области. Оттуда есть вероятность, что они начнут двигаться в сторону севера, то есть на само Запорожье», – заключил Арестович.

Напомним, «Сами шмальнули, чтобы поднять боевой дух, это нужно Пушилину», – дончане об обстреле в Донецке.