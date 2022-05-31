ЕC согласовал шестой пакет санкций против РФ: но есть нюансы

Эмбарго на 2/3 нефти из России.

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Лидеры ЕС, собравшиеся в понедельник на саммите в Брюсселе, достигли договоренности об эмбарго на российскую нефть, написал президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

«Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это немедленно покрывает более двух третей импорта нефти из России, отрезая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», — написал Мишель, отмечает УРА-Информ.

“Этот пакет санкций включает в себя и другие жесткие меры: отключение от системы SWIFT крупнейшего банка России Сбербанка, запрет (вещания) еще трех российских государственных вещателей, введение санкций в отношении лиц, виновных в совершении военных преступлений в Украине”, – добавил он.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, приветствовала согласие лидеров ЕС.

«К концу года это сократит импорт нефти из России в ЕС примерно на 90 процентов», — подчеркнула она в Twitter.

Достигнутая лидерами ЕС договоренность об эмбарго на российскую нефть снимает спекуляции о разобщенности в ЕС, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции в Брюсселе после первого дня саммита.

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