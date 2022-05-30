Общество

РФ намерена захватить Северодонецк любой ценой, – эксперты

В треугольнике Славянск — Северодонецк — Светлодарская дуга продвижение России фактически остановлено

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Взятие войсками РФ Северодонецка является крайне важным, ведь играет политическую роль. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, передает УРА-Информ.

«Наступление на Изюм остановлено. В районе Попасной русские войска отодвинуты в сторону, подальше от дороги Лисичанск — Бахмут, хотя они и пытаются возобновить наступление на этом участке. Сейчас они пытаются окружить наши войска в Северодонецке и Лисичанске. Угроза окружения будет оставаться, пока российские войска не будут отбиты хотя бы до Северского Донца. Северодонецк сегодня уже играет чисто политическую роль, военная составляющая на втором месте. Поэтому они не будут учитывать никаких потерь и пытаться взять город любой ценой», – отметил он.

Ранее сообщалось, что к текущему моменту угроза повторного наступления на украинскую столицу все еще остается, так как Кремль все еще может использовать территорию Беларуси для новой попытки, там сейчас сосредоточено большое количество военных РФ. 

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