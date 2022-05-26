Политика

Арестович дал печальный прогноз: этот период будет очень тяжелым для Украины

Советник главы Офиса президента рассказал, чего ожидать Украинцам в ближайшее время.

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На данный момент российская армия на востоке Украины имеет тактический успех, который грозит перерасти в успех оперативный. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что на данный момент существует много вопрос к западным партнерам, которые не очень быстро спешат давать Украине оружие. По его словам, задержка передачи техники от Германии косвенно виновата в том, что происходит на фронте. В тоже время он добавляет, что ближайший месяц для Украины будет очень тяжелым, пишет УРА-Информ.

“Сейчас мы в тяжелом положении и это положение будет усугубляться. В течение месяца-полтора, пока не придёт западное оружие возможны окружения, возможно оставления позиций, возможны тяжелые потери. К этому надо быть готовыми. Нас ждёт тяжелый месяц: депрессия, доходящая местами до паники и взаимные тяжелые обвинения в обществе”, – заявил Арестович.

Ранее Арестович объяснил спешку военных РФ на Донбассе.

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