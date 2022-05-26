Нас ждет тяжелый месяц – Арестович предупредил, с чем может столкнуться Украина

Один из ключевых представителей ОП по имени Алексей Арестович спрогнозировал, что военные действия в Украинском государстве будут еще продолжаться. Более того, он не исключил, что ситуация в скором времени может даже ухудшиться.

Время чтения: 30 Секунд

Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«В данный момент мы находится в тяжелом положении. Оно даже будет усугубляться. На протяжении примерно месяца-полтора, пока не получим в руки вооружение Запада, то, вероятно, будут иметь место быть окружения. Могут последовать и оставления позиций. Так же не исключаются тяжелые потери. К этому нужно готовиться. Нас ждет тяжелый месяц», – сообщил в начале Арестович.

По его словам, уже в июне украинцы столкнутся с депрессиями и паническими настроениями. Так же вероятны, как уверяет Арестович, взаимные тяжелые обвинения в социальных кругах.

Как сообщалось ранее, Арестович объяснил спешку военных РФ на Донбассе.