Политика

Наша песня хороша .. НАТО помогает Украине, но хочет избежать эскалации конфликта

Йенс Столтенберг снова высказал уже такое старое заявление по поводу войны в Украине.

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НАТО помогает Украине, но хочет избежать эскалации конфликта, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

В интервью группе корреспондентов европейских СМИ, опубликованном в четверг в Rzeczpospolita, Столтенберг заявил, что никто не может с уверенностью сказать, когда и как закончится война, пишет УРА-Информ.

“То, что мы увидели, — это, конечно же, мужество и профессионализм украинских солдат, политического руководства во главе с президентом Зеленским и простых украинцев. В сочетании с беспрецедентной военной поддержкой союзников и партнеров по НАТО это позволило противостоять вторжению России”, — указал он.

Он отметил, что союзники по НАТО уже много лет поддерживают Украину. Он сообщил, что особенно с 2014 года такие страны, как Канада, Великобритания, США, а также Турция подготовили десятки тысяч украинских военных. И они предоставили оборудование, которое сейчас оказывается незаменимым на поле боя. Он добавил, что с момента вторжения, конечно, была дополнительная военная и финансовая поддержка, а также жесткие санкции против России.

Столтенберг заявил, что по сути у альянса две задачи: поддержка Украины и предотвращение эскалации.

“Война в Украине отвратительная, жестокая. Мы видим жертвы среди мирного населения, бомбежки, разруху, разрушение городов. Но если она перерастет в полномасштабную войну между НАТО и Россией, это приведет к гораздо большему ущербу”, – сказал он.

Ранее мы сообщали, что военные РФ шокированы войной в Украине.

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