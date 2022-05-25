Арестович объяснил спешку военных РФ на Донбассе

Учитывая количество российских эмиссаров на Западе, это откровенная попытка подкупа голосов западных политиков

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Спешка, с которой военные россии пытаются выйти на границы украинских Донецкой и Луганской областей, никак не связана с контрнаступлением вооруженных сил Украины, а является целью Кремля. Об этом сообщает глава Офиса президента Алексей Арестович в интервью «Фейгин Live», передает УРА-Информ.

«Это нужно для внутренних российских целей. Либо кто-то дал слово, мол, мы к 1 июня и т. д. Какие-то расклады внутренние в российской верхушке, кто-то что-то кому-то пообещал, боится проотвечаться. Народу надо доложить, что цели выполнены. Какой-то кризисный момент в российском руководстве. И в этот кризисный момент им нужен успех», – отметил представитель ОПУ.

Учитывая количество российских эмиссаров на Западе, Арестович подчеркнул, что это откровенная попытка подкупа голосов западных политиков:

«Они видимо хотят Западу показать какую-то способность решать свои задачи и обеспечить втягивание Украины в дискуссию о так называемом «Минске-3», – добавил он.

Ранее сообщалось, что президент россии Владимир Путин уже панически боится своей ликвидации, для предотвращения подобного сценария он создал эшелонированную систему личной безопасности.