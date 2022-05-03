Путин на 9 мая подготовил неприятный сюрприз украинцам и россиянам: что будет дальше

Источники сообщают, что девятого мая может начаться массовая мобилизация в России.

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Девятого мая, когда в России празднуют День победы, российский президента Владимир Путин может обвить неприятную новость для украинцев и россиян. Речь идет о том, что лидер Кремля может наконец-то назвать войну с Украиной “войной” и таким образом огласить всеобщую мобилизацию

Для Украины это плохо из-за того, что если Путин пойдет на такой шаг, то война в Украине точно не закончится быстро. В тоже время для россиян — это также минус. Многие готовы поддерживать Россию из дивана, но не готовы сами взять оружие и пойти воевать, тем, более не защищая свою страну, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Другие варианты на 9 мая включают в себя аннексию оккупированных территорий Луганска и Донецка, усиление атаки на Одессу на юге или объявление полного контроля над Мариуполем. Так считают американские и западные чиновники.

При этом, чтобы достичь хоть каких-то планов в Украине российской армии необходимые новые люди, так как потери колоссальные. Для этого необходима мобилизация.

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