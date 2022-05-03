Политика

Моссад начал активно взаимодействовать с Украиной: инсайдер ОП сказал, в чем задумка

Стало известно о том, что достаточно влиятельная разведывательная структура решила помочь официальному Киеву в борьбе с российскими захватчиками. Для данной цели уже были организованы спецгруппы, которые получают соответствующие данные.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил о том, что Украина начала получать разведовательные данные от Моссада. На Банковой считают, что спецслужба Израиля – она одна из лучших в мире. Такой расклад событий позволит Генеральному штабу получить больше внутренней информации касательно планов Российской Федерации на территории Украины», – сообщил источник.

При этом известно, что временем ранее делались заявления касательно сотрудничества Украинского государства с аналогичными спецслужбами Соединенных Штатов. Если же информация насчет Моссада подтвердится, то официальный Киев получит неоспоримое преимущество над Москвой в плане разведывательных операций и выявления данных.

Как сообщалось ранее, стало известно об огромных потерях ВС РФ в Украине: СМИ выяснили, что творится в Ростове.

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