Ни дня без взрывов: в Белгороде ночь снова прошла неспокойно (ВИДЕО)

Жители российского города уже начинают привыкать к взрывам.

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Очередная ночь кряду в российском Белгороде была неспокойной. Местные жители ночью снова слышали какие-то громкие звуки.

Так в центре города, ночью третьего мая, местные жители услышали сильный взрыв. В социальных сетях сразу появилось несколько видео, на которых слышен звук какого-то взрыва. Некоторые пишут о том, что в воздухе был виден реактивный самолет, отмечает УРА-Информ.

Громкий хлопок был похож на звук взрыва средней силы, и был слышен в центре Белгорода. В соцсетях жители публикуют видео, на которых слышны хлопки и срабатывающая сигнализация авто после этого. Как утверждается, следов работы систем ПВО в небе пока не видели.

Отмечается, что местные жители изрядно нервничают. Некоторые из них сообщают, что просто не могут спать ночью, так как у них уже начинается паника.

Ранее мы сообщали, что ночью в Белгороде прогремело два сильных взрыва.