Политика

Важное заявление Папы Рымского: Орбан рассказал ему, когда закончится война

Папа Франциск готов отправиться в Москву.

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Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом он заявил в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera, опубликованном во вторник.

Как признался Франциск, он все еще ждет ответа Путина и опасается, что “на этот раз он не захочет встречи”. Папа также заявил, что Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, «не может стать прислужником Путина», пишет УРА-Информ.

Папа сказал Corriere della Sera, что он слышал от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что Россия планирует закончить войну в Украине 9 мая.

Говоря о своем разговоре с Орбаном, Папа сказал: «Когда я встретился с ним, он сказал мне, что у русских есть план, что 9 мая все будет кончено. Я надеюсь, что это произойдет; вы бы поняли эскалацию в эти дни».

“Потому что сейчас не только Донбасс, есть Крым, Одесса, но и отрезание Украины от порта на Черном море, все. Я пессимист, но мы должны сделать все возможное, чтобы война прекратилась”, – Папа Римский.

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