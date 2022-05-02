Политика

Я даже не думал о том, чтобы уехать из Киева — главное из интервью Зеленского австралийскому телеканалу

Президент Украины дал очередное интервью иностранному вещателю.

Время чтения: 45 Секунд

Президент Украины Владимир Зеленский дал очередное интервью иностранному вещателю. На этот раз глава государства был гостем программы австралийского телеканала Nine Network.

Зеленский заявил, что политика снизила его веру в людей, она бьет по вечным ценностям, а в политику попадают люди не с лучшими ценностями, пишет УРА-Информ.

Также он прокомментировал покушения на его жизнь с начала войны.

“10 [покушений на жизнь] – это не так много, значит, всего 10 человек этого хотят, это не так страшно, я думаю, у президента России гораздо больше проблем”, – заявил украинский президент.

Он также добавил, что даже не думал о том, чтобы покинуть столицу, так как понимал, что это точно не даст крепости государству.

Также он высказался о том, что чувствовал, когда впервые увидел Бучу.

“Смешанная реакция – от ненависти и непонимания и от осознания, что оккупанты – это просто трусливые варвары”.

Ранее мы сообщали, что рф задействовала в Украине уже 65 % всех своих наземных войск.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Порошенко решил по-своему остановить Путина: стало известно, к чему призвал экс-президент союзников

Пятый лидер Украинского государства Петр Порошенко, очевидно, весьма обеспокоен ситуацией в стране. В связи с этим он решил поучавствовать в конференции «Форум Седона 2022». Известно, что там присутствовали достаточно влиятельные личности из США и не только.

Кива дал необычный совет украинцам: отреагировали неоднозначно даже россияне

Скандально известный бывший народный депутат Украины Илья Кива решил снова обратиться к своим соотечественникам. Его речь коснулась их имущества, а также будущих покупок. Однако по определенным причинам комментаторы не оценили подобные идеи.

Лавров сравнил Зеленского с Гитлером и заявил, что украинцы устали от своего президента

Очередные странные заявления российского дипломата

Кремль принял решение, Молдова скоро подвергнется нападению – The Times

Британское издание о планах Москвы в регионе.

Германия стала служанкой российского режима, Шредер – путинская марионетка – NYT

Американская газета о действиях немецких властей.

Война не изменила Зеленского, он всегда был таким – Первая леди

Елена Зеленская рассказала о главе государтсва.