Я даже не думал о том, чтобы уехать из Киева — главное из интервью Зеленского австралийскому телеканалу

Президент Украины дал очередное интервью иностранному вещателю.

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Президент Украины Владимир Зеленский дал очередное интервью иностранному вещателю. На этот раз глава государства был гостем программы австралийского телеканала Nine Network.

Зеленский заявил, что политика снизила его веру в людей, она бьет по вечным ценностям, а в политику попадают люди не с лучшими ценностями, пишет УРА-Информ.

Также он прокомментировал покушения на его жизнь с начала войны.

“10 [покушений на жизнь] – это не так много, значит, всего 10 человек этого хотят, это не так страшно, я думаю, у президента России гораздо больше проблем”, – заявил украинский президент.

Он также добавил, что даже не думал о том, чтобы покинуть столицу, так как понимал, что это точно не даст крепости государству.

Также он высказался о том, что чувствовал, когда впервые увидел Бучу.

“Смешанная реакция – от ненависти и непонимания и от осознания, что оккупанты – это просто трусливые варвары”.

Ранее мы сообщали, что рф задействовала в Украине уже 65 % всех своих наземных войск.