Я даже не думал о том, чтобы уехать из Киева — главное из интервью Зеленского австралийскому телеканалу

Президент Украины дал очередное интервью иностранному вещателю.
Президент Украины Владимир Зеленский дал очередное интервью иностранному вещателю. На этот раз глава государства был гостем программы австралийского телеканала Nine Network.
Зеленский заявил, что политика снизила его веру в людей, она бьет по вечным ценностям, а в политику попадают люди не с лучшими ценностями, пишет УРА-Информ.
Также он прокомментировал покушения на его жизнь с начала войны.
“10 [покушений на жизнь] – это не так много, значит, всего 10 человек этого хотят, это не так страшно, я думаю, у президента России гораздо больше проблем”, – заявил украинский президент.
Он также добавил, что даже не думал о том, чтобы покинуть столицу, так как понимал, что это точно не даст крепости государству.
Также он высказался о том, что чувствовал, когда впервые увидел Бучу.
“Смешанная реакция – от ненависти и непонимания и от осознания, что оккупанты – это просто трусливые варвары”.
Ранее мы сообщали, что рф задействовала в Украине уже 65 % всех своих наземных войск.
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