Политика

Лавров сравнил Зеленского с Гитлером и заявил, что украинцы устали от своего президента

Очередные странные заявления российского дипломата

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью итальянскому телевидению, что в президенте Украины Владимире Зеленском, как и в Адольфе Гитлере, «есть еврейская кровь», однако в его стране возник нацизм.

По словам Сергея Лаврова еврейское происхождение Владимира Зеленского не препятствует возникновению элементов нацизма в Украине, пишет УРА-Информ.

– Зеленский? Евреи – величайшие антисемиты. Даже Гитлер был еврейского происхождения, – сказал Лавров.

Российский политик считает, что страны, ассоциированные с НАТО и Евросоюзом, «смирились с американским доминированием» и с мнением Вашингтона о том, что «мир должен быть монополистическим».

Лавров также обвинил Канаду и США в подготовке «неонацистских отрядов», которые сейчас находятся в рядах украинской армии, имея в виду тех, кто обороняется на заводе Азовсталь в Мариуполе. Таким образом, он поддержал пропагандистский посыл Кремля. Российские СМИ и власти с самого начала войны в Украине говорят о борьбе с «ноэниацистскими» ополченцами.

По его мнению, “украинское правительство стало орудием нацистских экстремистов и правительства США”. Он также добавил, что «украинцы устали от режима Зеленского».

Ранее мы сообщали, что рф задействовала в Украине уже 65 % всех своих наземных войск.

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