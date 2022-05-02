Снова бомбили: стало известно, как прошла ночь в Мариуполе и на Азовстали

Российские войска продолжают обстреливать украинских военных и местных жителей.

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Российская армия после небольшого перерыва снова продолжает обстреливать Азовсталь. Именно там находятся украинские защитники, а также мирное население.

Как прошла эта ночь рассказал командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Денис Шлега в эфире телемарафона UA Разом. Он отметил, что противник ночью снова обстреливал Азовсталь, при этом на утро ситуация немного изменилась, пишет УРА-Информ.

“Ночь в Мариуполе была беспокойна — по Азовстали била корабельная артиллерия противника, но к утру стало тише. Около 200 человек (из них почти 20 детей) осталось на территории предприятия, но конкретные сроки их эвакуации пока не известны”, — отметил он.

Денис Шлега также добавил, что на Азовстале находятся более 500 раненых военных — медицинская помощь оказывается в очень тяжелых условиях.

Вчера из Азовстали удалось эвакуировать около 100 мирных жителей. Сегодня в городе должна продолжиться эвакуация.

Ранее мы сообщали, что ночью в Белгороде прогремело два сильных взрыва.