Генштаб ВСУ принял новое решение по войне: инсайдер ОП сообщил важную информацию

Стало известно о том, что командование Вооруженными силами Украины намерено несколько изменить тактику касательно противостояния с РФ. Как выяснилось, решение напрямую касается людей, принимающих непосредственное участие в войне.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил о том, что Генштаб пришел к принятию решения о сокращении количества мобилизированных резервистов в тылу. Однако речь идет о тех, кто категорически отказывается от того, чтобы ехать к линии сопротивления», – сообщил источник.

По словам инсайдера, первопричиной такого распоряжение является желание властей Украины разгрузить бюджетные средства. Ведь, как заявил источник, за последние несколько месяцев Украина потратила миллиарды гривен только на зарплаты. Собственно, по этой причине и был сделан соответствующий вывод об экономии средств.

«Однако Генштаб решил, что премии сокращать не стоит. Более того, Украина намерена их даже увеличивать. Так, например, стало известно, что высшие чины, действительно, получают достойные вознаграждения за успехи по типу Чернобаевки», – заключил источник.

Напомним, Польша отправила в Украину более 200 постсоветских танков Т-72.