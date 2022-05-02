Политика

Кива дал необычный совет украинцам: отреагировали неоднозначно даже россияне

Скандально известный бывший народный депутат Украины Илья Кива решил снова обратиться к своим соотечественникам. Его речь коснулась их имущества, а также будущих покупок. Однако по определенным причинам комментаторы не оценили подобные идеи.

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Об этой информации сообщил Кива в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«В этот праздник хочу дать важный совет своим соотечественникам: не нужно ничего покупать. Хоть недвижимость, хоть бизнес – даже если речь идет о весьма выгодной для вас цене. Любая сделка не будет иметь силы в юридическом плане. Вас попросту обманут разного рода аферисты, которые находятся в команде Зеленского», – сказал пророссийский политик. 

Более того, он выразил уверенность, что даже активы больших бизнесменов и представителей олигархических кланов будут переходить под юрисдикцию новой власти. В конце же Кива добавил, что якобы никто из «больших» людей не хочет защищать страну и жизни людей. Это, по его словам, касается как Ахметова, так и Коломойского.

Тем не менее, жители Украины выразили свой протест против подобного хода мыслей. Не понравились такие высказывания, что примечательно, даже пророссийским комментаторам, которые обвинили Киву в потакательстве будущей власти. Некоторые даже усомнились в том, что Украина действительно будет переживать события, о которых Кива заявил выше.

Как сообщалось ранее, в Украине больше не будет популярной марки бензина: эксперт о ситуации.

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