В Мариуполе началась эвакуация: что происходит в городе

Есть шанс, что мирные жители смогут покинуть город.

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Сегодня, второго мая, в Мариуполе, который находится в оккупации российскими войсками ужа на протяжении двух месяцев, продолжится эвакуация мирного населения.

Вчера из здания Азовстали удалось эвакуировать 100 мирных жителей. Сегодня по сообщения украинским властей из города должны получить возможность выехать жители других районов города. Советник городского головы Петр Андрющенко в эфире “Радио Свобода” заявил, что эвакуация началась, пишет УРА-Информ.

“По нашей информации, автобусы отправились из Мариуполя. По предварительной договоренности, автобусы подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске. Разрешено также присоединяться к колонне своим транспортом. Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье”, – заявил он.

Он также подтвердил информацию о том, что ночью российские военные снова обстреливали Азовсталь, а под утро обстрелы стихли.