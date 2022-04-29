В Украине больше не будет популярной марки бензина: эксперт о ситуации

Бензин А-92 скорее всего уже на скоро появится на украинских АЗС.

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Уже в ближайшее время из украинских АЗС пропадет популярный вид бензина. Речь идет о бензине А-92.

Директор консалтинговой компании “А-95” Сергей Куюн сообщил, что этот вид бензина пропадет из-за того, что в Европе его просто уже не изготавливают. Этот вид топлива делали только на Кременчугском НПЗ, но его вывели из строя ракетным ударом со стороны России, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

В тоже время он добавил, что сейчас продают еще остатки этого топлива. При этом сейчас в стране можно заметить общий дефицит топлива на заправочных станциях, особенно бензина.

“При наличии горючего в продаже будут введены ограничения на заправку в 10-20 литров за один раз. Но многие сети вообще перестанут обслуживать розничных клиентов, а будут продавать топливо корпоративным клиентам за безналичный расчет, но и здесь будут вводиться ограничения. Например, в грузовик будут лить не более 100 литров дизеля, а в легковушку – не более 20 литров за раз”, – говорит эксперт.

Ранее мы сообщали, что украинские вертолеты уничтожили нефтебазу в Белгороде.