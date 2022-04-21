Политика

Арестович рассказал, почему сейчас нереально деблокировать Мариуполь

Советник главы Офиса президента Украины рассказал подробности.

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На данный момент нереально деблокировать Мариуполь, который находится в оккупации уже почти два месяца. Об это заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире 24 канала он заявил, что украинские власти и военные занимаются вопросом Мариуполя. Но не все так просто. По его словам, для деблокады Мариуполя нужно выполнить сразу несколько условий, пишет УРА-Информ.

Сначала нужно остановить наступающую в Запорожье ударную группировку противника численностью около 10 тысяч человек отметил Арестович.

“Даже если остановить их, а это трудная задача, то дальше ее нужно разбить. Для этого ВСУ должны перейти в наступление, разбить группировки и раздвинуть фланги, чтобы не “били” по нашим войскам, которые будут заходить в Мариуполь. Далее нужно пройти 120 километров по степи, там, где нет даже лесов. Будут удары российской авиации из оккупированного Крыма и Ростовской области, они будут быстро прилетать и сбрасывать снаряды на наши войска”, – сказал Арестович.

После этого украинским военным придется пробить внешнее и внутреннее окружение оккупантов в Мариуполе и пройти по городу в “Азовсталь” и освободить украинских защитников.

Ранее мы сообщали, что ВСУ приготовили сюрпризы оккупантам.

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