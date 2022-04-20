Общество

ВСУ приготовили сюрпризы оккупантам: стало известно какие

Украинская армия готова к второй фазе наступления со стороны россиян.

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Украинские военные не только действуют от обороны в войне с россией, но и готовы к контрнаступлению. В связи с этим ВСУ подготовили оккупантам несколько сюрпризов.

Появилось сразу две хороших новости, по данным источника. Он сообщает, что приятные сюрпризы ждут украинцев в Изюме и на юге страны, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Вертикаль.

“А теперь внимание, две хорошие новости. Под Изюмом ВСУ готовы к оперативному окружению рашистских мразей.  Также ВСУ готовятся к активному контрнаступлению на Юге. И у нас будет с чем наступать.  Ситуация на фронте кардинально изменится в ближайшие недели, руснявые потому так хотят переговоров. Знают, что вскоре их будут массированно уничтожать”, – заявил источник.

Также там отмечают, что авиационный парт самолетов Украины увеличился за последнее время.

Ранее эту информацию также подтвердил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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