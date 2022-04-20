Сильный материал от немецкой газеты.

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Социал-демократы СДПГ считают себя партией мира. Однако самой большой их ошибкой было «вежливо обращаться с военным преступником Владимиром Путиным, который принес войну вместо мира» и поставил Германию в зависимость от российского газа, пишет портал Bild.

В статье «Бильда» аббревиатура СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) развивается как Sozialdemokratische Peinlichkeit Deutschlands (Социал-демократический позор Германии).

Самый позорный пример отношения СДПГ — бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который с 2005 года находится на зарплате у Путина, оценивает Bild. Он добавляет, что Шредер охарактеризовал Путина как «идеального демократа», раскритиковал присутствие войск НАТО в Литве в 2017 году, пишет УРА-Информ.

Шредер по сей день сотрудничает с российскими компаниями «Газпром» и «Северный поток» и не отрезал себя от действий Путина и России. «Позорная попытка Шредера выступить посредником в Москве не увенчалась успехом», — напоминает Bild.

Нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (СДПГ) много лет назад возглавлял канцелярию канцлера Шредера, а при Ангеле Меркель был министром иностранных дел. До 2021 года Штайнмайер хвалил проект газопровода «Северный поток»; теперь он признает — «мы потерпели неудачу», но остается «нежелательным для Украины» гостем, — отмечает «Bild».

Немецкая газета подчеркивает, что левые задерживают поставки тяжелых вооружений на Украину с начала российского вторжения. Ярким примером такого поведения является канцлер Олаф Шольц (СДПГ), который продолжает утверждать, что разрешение конфликта требует, прежде всего, «максимальных дипломатических действий». Еще незадолго до начала войны он утверждал, что скандальный российский газопровод «Северный поток — 2» был не «немецким государственным проектом», а «частным предприятием».

Ранее мы сообщали, что на стороне рф в Украине воюет до 20 000 наемников из группы Вагнера или Ближнего Востока.