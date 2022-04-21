Политика

Данилов рассказал, готова ли Украина нанести удар по Крымскому мосту

Секретарь СНБО ответил на весьма интересный вопрос.

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Одним из часто задаваемых вопросов в социальных сетях среди украинцев после начала войны 24 февраля является то, почему Украина не наносит удар по Крымскому мосту. Именно через него россия переправляет военную технику и солдат в Крым, а дальше в Херсон и на Донбасс.

О ситуации с мостом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире радио НВ, пишет УРА-Информ.

Данилова в эфире спросили: “А рубануть по Крымскому мосту мы можем, как вы считаете? Потому что они перебрасывают помощь по этому пути”.

“Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем”, – ответил секретарь СНБО.

Из этого можно судить о том, что Украина рассматривает такую возможность и если будет возможность и оружие, то ВСУ предпримут такую попытку.

Ранее мы сообщали, что ВСУ приготовили сюрпризы оккупантам.

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