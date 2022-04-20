На стороне рф в Украине воюет до 20 000 наемников из группы Вагнера или Ближнего Востока

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В Украине на стороне России воюют от 10 до 20 тысяч человек наемников из группы Вагнера или боевиков из Сирии или Ливии, сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на одного из европейских чиновников.

По словам информатора агентства, наблюдаются «переброски из Сирии и Ливии» на Донбасс на востоке Украины, где российские войска начали новое наступление. Наемники «не имеют ни транспортных средств, ни тяжелого вооружения», и трудно точно сказать, сколько из них прибыло с Ближнего Востока, а сколько было нанято группой Вагнера, добавил он, пишет УРА-Информ.

Собеседник AFP также сообщил, что российские войска, вероятно, захватят часть Донбасса и сухопутный коридор в оккупированный Крым «в течение четырех-шести месяцев». Он также заметил, что осажденному Россией городу Мариуполю, расположенному на берегу Азовского моря в юго-восточной части Украины, грозит «полное уничтожение».

«Боюсь, это будет еще хуже, чем в Буче», — сказал он, имея в виду трагические события, произошедшие в Буче.

По словам чиновника, возможной датой завершения переговоров между Россией и Украиной может быть “осень 2022 года”, что позволит найти решение конфликта до наступления зимы.

Ранее мы сообщали, что оккупанты готовятся бросать 3-тонные бомбы на Азовсталь.