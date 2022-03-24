Джонсон: Путин перешел красную черту

Великобритания выступает за новые санкции.

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Великобритания и ее союзники примут участие в саммитах НАТО и G7, чтобы рассмотреть вопрос о том, как усилить давление на президента россии Владимира Путина, в том числе о том, можно ли его отрезать от золотых резервов, заявил премьер-министр Борис Джонсон в четверг утром перед отъездом в Брюссель.

Глава британского правительства заявил, что Путин уже «перешел красную черту» и должен предстать перед Международным уголовным судом, пишет УРА-Информ.

«Нам нужно делать больше в экономическом плане. Можем ли мы сделать больше, чтобы остановить его, например, в дополнение к его денежным резервам, от использования его золотых запасов? Что мы можем сделать больше с отсечением от SWIFT — для военной поддержки украинцев», — сказал Джонсон в интервью радио LBC.

“Важная вещь, которая вышла за последний месяц, это то, что украинский народ будет бороться за свою страну – как мир уже знает. Они верят в свою страну, они любят ее. Они будут защищать ее. Это то, чего мы не знали, месяц назад. Теперь это совершенно ясно. Изменилась геополитика. Это значит, что у нас есть долг помочь им. У нас есть долг помочь им защитить себя и своих близких. И поэтому Великобритания снова принимает меры”, – добавил он.

Он также сообщил, что «скоро» встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя неясно, лично или нет.

Ранее в рф отреагировали на возможную миротворческую миссию НАТО в Украине.