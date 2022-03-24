Политика

Стало известно, какие страны могут гарантировать Украине безопасность

На данный момент известно о пяти странах.

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Украина на данный момент обсуждает гарантии безопасности с пятью странами. Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел в интервью испанскому изданию El Pais рассказал, с какими странами Украина обсуждает этот вопрос. Он отметил, что Украина ведет переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией, пишет УРА-Информ.

В тоже время министр добавил, что Кремль требует от Украины неприемлемых уступок, однако Киев интересует всего три условия. Речь идет о гарантиях безопасности, признании территориальной целостности в пределах Крыма и Донбасса и прекращении огня и вывод вражеских войск.

“Гарантией безопасности Испании как члена НАТО является 5-я статья, в которой говорится, что если кто-то на нее нападет, все остальные члены (Альянса. – Ред.) будут ее защищать. Мы хотим чего-то подобного. То есть, если кто-то нападет на Украину, страны, которые предоставят свои гарантии безопасности, в течение 24 часов должны будут отправить все необходимое вооружение, принять Резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и ввести санкции”, – отметил Кулеба.

Ранее мы сообщали, что в рф отреагировали на возможную миротворческую миссию НАТО в Украине.

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