Политика

В рф отреагировали на возможную миротворческую миссию НАТО в Украине

Сергей Лавров выступил с заявлением.

Время чтения: 51 Секунд

На россии отреагировали на инициативу Польши о том, чтобы отправить миротворцев в Украину. Там сообщили, что такая инициатива может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.

Министр иностранных дел россии Сергей Лавров рассказал перед студентами Московского государственного института международных отношений, что если НАТО пойдет на такой шаг, то вполне вероятно, что произойдет столкновение с российскими военными, пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

“Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то же прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что оно никогда не должно состояться в принципе”, – сказал Лавров.

На прошлой неделе Польша заявила, что в Украину следует отправить международную миротворческую миссию и предоставить средства для защиты.

На данный момент неизвестно, как на это отреагируют США, которые ранее заявляли, что поддержат решение страны НАТО отправить миротворцев в Украину.

Ранее мы сообщали, что минобороны Великобритании: мы поставили в Украину более 4000 пусковых установок NLAW.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В рф пропал Шойгу: его не видели уже почти две недели

Также пропал и глава генштаба России.

Лукашенко обманул Путина: Кремль может его убрать

Похоже, что так называемый президент Беларуси играет в свою игру.

Американская разведка опубликована сенсационные данные о российской армии

Никто не руководит войной в Украине.

Путин рассматривает применение биологического и химического оружия – Байден

Американский президент о действиях лидера Кремля.

Говорить, что Беларусь отказалась от войны невозможно – МВД

Вадим Денисенко считает, что с Беларусью вопрос еще не решен.

Путин ведет переговоры о мире, чтобы перевооружиться – американский политолог

Эндрю Михта высказал свое мнение.