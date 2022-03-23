В рф отреагировали на возможную миротворческую миссию НАТО в Украине

Сергей Лавров выступил с заявлением.

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На россии отреагировали на инициативу Польши о том, чтобы отправить миротворцев в Украину. Там сообщили, что такая инициатива может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.

Министр иностранных дел россии Сергей Лавров рассказал перед студентами Московского государственного института международных отношений, что если НАТО пойдет на такой шаг, то вполне вероятно, что произойдет столкновение с российскими военными, пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

“Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то же прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что оно никогда не должно состояться в принципе”, – сказал Лавров.

На прошлой неделе Польша заявила, что в Украину следует отправить международную миротворческую миссию и предоставить средства для защиты.

На данный момент неизвестно, как на это отреагируют США, которые ранее заявляли, что поддержат решение страны НАТО отправить миротворцев в Украину.

Ранее мы сообщали, что минобороны Великобритании: мы поставили в Украину более 4000 пусковых установок NLAW.