Политика

Зеленский попросил один процент вооружения НАТО для защиты от рф

Президент Украины выступил перед Североатлантическим альянсом.

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 марта, выступил с обращением к НАТО. Он попросил Северный Альянс предоставить Украине вооружение.

Президент напомнил, что еще в первый день обратился к НАТО с просьбой в любом формате помочь закрыть небо над Украиной, но не получил четкого ответа, пишет УРА-Информ со ссылкой на Офис президента.

«У Украины нет мощного противоракетного оружия. У нас гораздо меньшая авиация, чем у россии. Поэтому их преимущество в небе — это как применение оружия массового уничтожения… Украинская армия уже месяц противостоит в неравных условиях. Я уже месяц повторяю одно и то же: чтобы спасать людей и города, Украине нужна военная помощь без ограничений», — отметил Зеленский.

Он добавил, что у НАТО есть тысячи боевых самолетов и примерно 20 тысяч танков, и Украина «просила отдать или продать 1%» этого вооружения, но также не получила четкого ответа.

Ранее стало известно, какие страны могут гарантировать Украине безопасность.

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