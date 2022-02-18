Политика

В ОРДЛО эвакуируют людей: в ВСУ сделали официальное заявление

Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права

Время чтения: 1 Мин. , 20 Секунд

В связи с обострением вооруженного конфликта вдоль линии разграничения на оккупированном Донбассе Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенанта Валерий Залужный сделал официальное заявление. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Залужного.

«По поступающей из ОРДО информации, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением.
Официально сообщаем: Вооруженные Силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей.

Наши действия носят исключительно оборонительный характер.
Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация.
Любой ущерб, который может быть причинен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией.

Украинская сторона информирует международные организации о подготовке таких провокаций.
По состоянию на 19 часов текущих суток со стороны российских оккупационных войск зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня, 38 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Противник произвел прицельные обстрелы объектов социальной инфраструктуры, ранения получили два гражданских лица. При этом используя дезинформацию и пропаганду, российские оккупационные администрации обвиняют в обстрелах мирных жителей Вооруженные Силы Украины.

Грубые нарушения Минских договоренностей российскими оккупационными войсками, имевшие место в течение текущих суток, должны быть расследованы. Это позволит в будущем действовать более эффективно с целью поддержания режима прекращения огня.
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к координатору ТКГ от ОБСЕ по поводу безотлагательного созыва внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности, а после этого — заседания ТКГ по вопросам нарушений режима прекращения огня, которые проходили в течение 17 февраля», — отметил командующий.

Ранее сообщалось, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен озвучил сценарий вероятного военного вторжения Российской Федерации в Украину. 

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