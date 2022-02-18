«Российские танки пойдут на ключевые украинские объекты»: в Госдепе США озвучили сценарий вторжения РФ

Вторжение может начаться с того, что «полетят бомбы и ракеты»

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен озвучил сценарий вероятного военного вторжения Российской Федерации в Украину. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, передает УРА-Информ.

После очередной провокации официальная Москва может напасть на Украину под предлогом защиты граждан Российской Федерации или этнических русских.

«Связь будет нарушена. Будут заблокированы ключевые украинские учреждения. После этого российские танки пойдут на ключевые украинские объекты, которые уже были нанесены на карту. Мы считаем, что эти объекты включают Киев. И это не все. Мы знаем информацию, что Россия будет нападать на конкретные группы украинцев. Обо всем этом мы предупреждаем украинскую власть», — отметил Госсекретарь.

Ранее сообщалось, что шестой президент Украины Владимир Зеленский резко негативно относиться к возможности прямых переговоров правительства Украины с представителями НВФ, так как они просто бессмысленны.