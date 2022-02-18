Общество

«Мужчин не пропускают, разворачивают»: в ОРДЛО очередные проблемы с выездом

При этом тех, кто планирует поездку автобусом в РФ, предупреждают, что автобусы не выпускают из-за сложившейся обстановки

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В социальной сети жители оккупированных территорий Донбасса отмечают, что на КПП Мариновка боевики выборочно не выпускают мужчин призывного возраста. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на очевидцев в Сети.

На КПВВ «Успенка», как отмечает местное население, с 08:00 якобы всех мужчин не пропускают, а их транспортные средства разворачивают обратно. Также известно, что автобусы в РФ тоже не выпускают из-за сложившейся обстановки, люди вынуждены идти пешком.

«Всех мужиков призывного возраста вернули назад в днр», — отмечает житель ОРДЛО.

«Меня как военнообязанного медика, пробили по базе военкомата, на Успенке в РФ не выпустили», — подтвердил комментатор.

«Говорят военнообязанных не пропускают на ДНР в РФ», — добавил местный житель

«С водителями автобусов разговаривал на успенке пол часа назад, им распоряжение оставаться здесь на случай обострения ситуации для эвакуации населения, но это не всех автобусов коснулось, те что за паспортами при мне проехали», — сказано в сообщении жителя ОРДЛО.

Официальной информации на данный момент пока что об этом нет.

Ранее сообщалось, что в связи с обострением вооруженного конфликта вдоль линии разграничения на оккупированном Донбассе Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенанта Валерий Залужный сделал официальное заявление. 

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