Правительство России готово к эвакуации своих граждан из Украины

На данный момент таких планов нет

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Российская Федерация на перманентной основе готова к эвакуации граждан своего государства с территории Украины, однако, на данный момент таких планов нет. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает УРА-Информ.

«У нас на постоянной основе имеются планы на случай сложных ситуаций. Мы всегда готовы. Специальных планов нет, но такая работа ведется, чтобы обезопасить российских граждан», — уточнил чиновник в интервью российским СМИ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин осведомлен об инициативе партии «Единая Россия», которая касается официальных поставок оружия подразделениям боевиков на оккупированных территориях украинского Донбасса.