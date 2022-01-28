Экономика

Ждать еще долго: Пасечник рассказал, когда медикам ОРЛО повысят зарплаты

Программа предусматривает дополнительные выплаты медикам

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Программа социально-экономического развития временно оккупированных территорий Луганщины на 2022−2024 годы предусматривает повышение зарплат сотрудникам медицины. Об этом сообщил так называемый «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передает УРА-Информ.

Период пандемии пневмонии нового поколения COVID-19 показал, насколько важна и востребована профессия сотрудников медицины.

«Ваш труд должен быть оценен по достоинству. Конечно же, в рамках выполнения программы на 2022−2024 годы заложено повышение заработных плат медицинским работникам. Задача поставлена, чтобы мы вышли к 2024 году на средний уровень заработной платы Ростовской области. Я думаю, эту задачу мы однозначно выполним», — уточнил Пасечник.

Программа, как сообщили Пасечник, предусматривает дополнительные выплаты медицинским работникам, работающим в особо сложных условиях.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВС, первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич вчера, 27 января, анонсировал вывод российских войск с территории Республики.

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