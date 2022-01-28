«В „армии ЛДНР“ трэш и ад»: украинская «правозащитница» требует от РФ вмешаться в конфликт на Донбассе

Слухи о том, что РФ «сдаст республики» подрывают боевой дух НВФ

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Кремль немедленно должен вмешаться в военный конфликт на оккупированном украинском Донбассе, так как в подразделениях боевиков «ЛДНР» происходит «трэш и ад». Об этом в интервью пропагандистским изданиям сообщила украинская «правозащитница» Татьяна Монтян, передает УРА-Информ.

«России придется вмешиваться в любом случае», — считает женщина.

Она отметила, что у «армии ЛДНР» серьезный недокомлект личного состава, а условная граница между ОРДЛО и Украиной напоминает минное поле.

«И там гуляют, как по Бродвею, туда-сюда ДРГ с обеих сторон. Просто не хватает людей, чтобы контролировать эту линию соприкосновения на всем протяжении. Я не думаю, что в кратчайшие сроки можно настолько усилить боеспособность корпусов ЛДНР, чтобы они реально были способны противостоять ВСУ без помощи России. Ну, хорошо, поставят им сейчас оружие. И смогут они продержаться не 2−3 дня, как сейчас, а 3−4 дня. Но дальше все равно придется России что-то делать: или сдавать их как стеклотару и загонять обратно в Украину, или вмешиваться и перемалывать это в фарш, как было во времена всех предыдущих „котлов“», — подчеркнула она.

На данный момент на передовой, как подчеркнула Монтян, ничего не меняется. Также она добавила, что слухи о том, что Россия «сдаст республики» подрывают боевой дух пророссийских боевиков.

«На Донбассе далеко не все уверены, то Россия не сдаст их, как это было в 2014 году. Поэтому все ждут, наблюдают. Но надеются, конечно, на лучшее», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация на перманентной основе готова к эвакуации граждан своего государства с территории Украины, однако, на данный момент таких планов нет.