Поставки оружия в ОРДЛО: в Кремле рассказали об отношении Путина

Песков назвал это «чем-то новым»

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Президент России Владимир Путин осведомлен об инициативе партии «Единая Россия», которая касается официальных поставок оружия подразделениям боевиков на оккупированных территориях украинского Донбасса. Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

Росссия, как подчеркнул Песков, якобы раньше не поставляла оружие на временно оккупированные территории восточной Украины, и назвал это «чем-то новым».

«Президенту прекрасно известно об этом мнении. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является. Но сейчас нет реакции президента», — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что вскоре на оккупированный пророссийскими боевиками Донбасс прибудет главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы для «рекогносцировки на направлении возможного главного удара» по «ЛДНР».