Россия атакует по нескольким направлениям и захватит восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днепр, Одесса и Харьков
Вблизи украинской границы Российская Федерация развернула 54 боевых тактических группы. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк в интервью The Sunday Times, передает УРА-Информ.
По словам журналиста издания Энтони Ллойда как потенциальная дата вторжения РФ в Украину упоминается 20 февраля. Именно тогда в Китае заканчиваются зимние Олимпийские игры, а также будут завершены совместные российско-белорусские учения у границ Украины. На слова журналиста Павлюк ответил:
«Это дата, которая нас беспокоит», — подчеркнул командующий.
Также он не уверен, что международные партнеры могут повлиять на намерения РФ.
«Никто на самом деле не понимает, что вторжение будет концом ценностей и способа существования Европейского союза. Это будет концом европейского проекта. Если Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится. Следующими будут страны Балтии», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в прошлом году в Российскую Федерацию из ОРДЛО экспортировалось около 98% товаров.
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