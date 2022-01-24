Вторжение РФ в Украину: командующий ООС озвучил вероятную дату

Россия атакует по нескольким направлениям и захватит восемь ключевых регионов на востоке страны, включая города Днепр, Одесса и Харьков

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Вблизи украинской границы Российская Федерация развернула 54 боевых тактических группы. Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк в интервью The Sunday Times, передает УРА-Информ.

По словам журналиста издания Энтони Ллойда как потенциальная дата вторжения РФ в Украину упоминается 20 февраля. Именно тогда в Китае заканчиваются зимние Олимпийские игры, а также будут завершены совместные российско-белорусские учения у границ Украины. На слова журналиста Павлюк ответил:

«Это дата, которая нас беспокоит», — подчеркнул командующий.

Также он не уверен, что международные партнеры могут повлиять на намерения РФ.

«Никто на самом деле не понимает, что вторжение будет концом ценностей и способа существования Европейского союза. Это будет концом европейского проекта. Если Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится. Следующими будут страны Балтии», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Российскую Федерацию из ОРДЛО экспортировалось около 98% товаров.