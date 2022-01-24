Политика

На пороге войны: в Госдепе США разрешили своим дипломатам покинуть Киев

госдеп обязал выехать членов их семей из посольства в Киеве

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Госдеп США разрешил выезд своих госслужащих, а также обязал выехать членов их семей из посольства в украинской столице, — Киеве. Об этом говорится на странице посольства в Фейсбук, передает УРА-Информ.

«24 января Государственный департамент США дал разрешение санкционированный отъезд государственных служащих США и приказал уехать членам семей государственных служащих США из посольства в Киеве. Санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они хотят; их выезд не обязателен. Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы семьи покинули страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее 30 дней», — сообщили в госдепе США.

Ранее сообщалось, что вблизи украинской границы Российская Федерация развернула 54 боевых тактических группы. 

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