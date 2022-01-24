«Их там нет»: из ОРДЛО все вывозят в Россию

Еще 2% экспортируемых из ОРДО товаров отправились в 11 стран

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В прошлом году в Российскую Федерацию из ОРДЛО экспортировалось около 98% товаров. Об этом сообщили в пресс-службе «Минэкономразвития «республики», передает УРА-Информ.

При этом, в 2020 году экспорт в Россию составлял 77%.

В «Министерстве» также подчеркнули, что еще 2% экспортируемых из временно оккупированных территорий Донбасса товаров отправились в 11 стран.

«В числе экспортных статей: уголь и кокс, прокат, стройматериалы, продовольственные товары, канаты», — отметили в «ведомстве».

Ранее сообщалось, что при обострении вооруженного конфликта на оккупированном пророссийскими боевиками на Донбассе боевые действия могут перерасти в глобальную войну. Это приведет к большому количеству жертв с обоих сторона, а также пострадает огромное количество мирных граждан.