Политика

США и ЕС отказались от самого жесткого наказания для Путина: стала известна причина

По утверждениям западных политиков, отключение Российской Федерации от SWIFT это очень деликатный вопрос.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT, больше не рассматриваются США и ЕС. Между ними ведутся обсуждения о применении целевых экономических ограничений против финансовых учреждений России.

Как сообщается, отказ отключения РФ от SWIFT правительством рассматривается на протяжении нескольких недель. Они полагают, что данное исключение способно внести дестабилизацию на финансовых рынках и уже в ближайшем времени. Так же такие действия вынудит Кремль создать альтернативную платёжную систему.

Сейчас со стороны Штатов и Европейского Союза проводятся совместные совещания о создании экономических санкций против крупных банков России. Ранее, американскими масс-медиа было отмечено, что отключение РФ от интернациональной платежной системы может стать очень проблематичным.

В Сенат США на прошлой неделе был внесён законопроект о наложении санкций, направленных против России, в том числе и на президента РФ Владимира Путина. Эти ограничения могут ввести при возможном военном вторжении РФ на украинские территории. 

Напомним, ранее сообщалось, Пионтковский считает, что  Кремль готовит, что-то серьёзное для Украины: «И это не шантаж».

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