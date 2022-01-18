Стало известно, что жителей ОРДЛО беспокоит больше чем война: источник раскрыл, что произойдёт с 1 февраля

Telegram-каналом «Донбасский кейс» было рассказано, чего стоит ожидать жителям, проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей уже с первого февраля 2022 года.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Он сообщил, что на словах в России с инфляцией и ростом цен постоянно борются. Более того, было сделано много разных поручений, а вот по факту с первого февраля жителям ОРДЛО стоит ждать нового скачка цен, причём на всё. И это гарантировано, утверждает автор, поскольку предусмотрено распоряжением властей.

По информации «Днобасского кейса», все дело в том, что с 01.02.2022 Росавтодором повышает тариф для грузовых машин, масса которых более 12 тонн за проезд в рамках программы «Платон», которая действует уже 6 лет по российским федеральным трассам на 0,20 копеек за километр.

Таким образом, с первого февраля, вырастет и стоимость перевозок всего от продуктов до бензина, что, конечно, отразиться соответствующим образам на ценах. По утверждениям автора издания, всё, что поставляется в ОРДЛО, везут именно по федеральным трассам, и «Платону» нужно платить теперь больше.

«Мы не знаем, будет ли война или нет, а вот цены на всё точно поднимутся…», — сожалеет автор.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО рассказали о ходе строительства нового парка «Патриот».