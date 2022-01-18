Арестович объяснил своё увольнение со всех должностей: «В кого мы превратились?»

Следующее заседание ТКГ пройдёт без Алексея Арестовича.

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Об этой информации сообщил Telegraf, передает Ura-inform.

Внештатным советником главы ОП Украины Алексеем Арестовичем семнадцатого января было заявлено, о его решении уволиться со всех своих занимаемых должностей в ТКГ и ОП.

В своих комментариях, данным «4 каналу», он поведал, что данное решение он принял сам, ссылаясь на «личные причины».

Несколько дней назад Арестович впервые за продолжительный период времени подверг критике главу украинского государства Владимира Зеленского и его команду за невыполнение данных ими обещаний.

С его слов, как только Зеленский пришёл к власти, он потерял «драйв» и стал очень «забюрократизированным» политиком.

«Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, проведут реформы в стране и создадут скачок для следующего скачка. И где это все? В кого мы превратились? Бюрократия, справки, протоколы» – возмутился Арестович.

Следует напомнить, что ранее Арестович поддерживал экс-президента Украины Петра Порошенко. Но потом им были указаны недостатки в стиле его правления и он начал поддерживать команду Зеленского.



Напомним, ранее сообщалось, Порошенко выиграет– Погребинский предупредил, в каком положении может оказаться Зеленский и Украина.