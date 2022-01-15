В Украине готовят новый кризис: Луценко предрёк тревожный сценарий для Украина

Февраль будет очень опасным периодом для украинского государства.

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Об этой информации сообщили Segodnya, передает Ura-inform.

Уже в последний зимний месяц Украина может столкнуться с новой агрессией со стороны Российской Федерации , причём изнутри государства. В одном из теле эфиров украинского телевидения экс-генеральным прокурором Юрием Луценко было заявлено, что на данный момент у украинской власти практически «под носом» находится очень много вражеских агентов.

Он полагает, что февраль может стать очень опасным для Украины периодом.

«По моему мнению, именно в феврале, могут воедино сойтись все негативные процессы, запущенные московской агентурой вокруг президента Украины Владимира Зеленского. А в частности это касается энергетического кризиса, ценового, зарплатно-пенсионного и политического, который будет вызван возможным арестом экс-президента Петра Порошенко. Существует большая вероятность того, что московская агентура позволит пойти Зеленскому на капитуляцию», – отметил Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, Медведчук предрек большие проблемы для Украины: лидер «ОПЗЖ» сказал, какой продукт станет дефицитом.