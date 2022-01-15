Общество

В СБУ рассказали, кто причастен к «минированию» украинских объектов, а также обратились к гражданам Украины

Спикером Службы безопасности Украины Артёмом Дехтяренко было заявлено что, к недавней, охватившей практически все регионы Украины очередной волне анонимных сообщений о «минировании» может быть причастна РФ.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

«Хотим обратить внимание, что сообщения о ложном минировании является самым распространённым инструментом, в условиях гибридной агрессии, которую Россия ведет против украинского государства. При таких условиях является  крайне важным, чтобы украинское общество четко это понимало».

Дехтяренко обратился к украинским гражданам и призвал их сохранять спокойствие, а средства массовой информации перед публикацией тщательнее проверять инфо о «минировании». Чтобы это «не способствовало реализации вражеских спецопераций информационного характера:

 «Со стороны Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористического центра при СБУ, совместно с Национальной полицией в рамках своих функциональных обязанностей ежедневно отрабатывается каждое поступившее такое сообщение».

Напомним, ранее сообщалось, Смешко объяснил чего ждать Украине от переговоров США и России.

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