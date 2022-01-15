Общество

В Минэкономики назвали новую цену на пластиковые пакеты в супермаркетах с 1 февраля

Согласно постановлению Камина с декабря запрещено бесплатное распространение одноразовых пластиковых пакетов. О том, какова будет новая цена на данные пакеты в украинских магазинах с первого февраля, сообщили пресс-службе Министерства экономики Украины.

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Об этой информации сообщили Donpress,  передает Ura-inform.

С первого февраля 2022 года вступит  в силу постановление Кабмина, касающееся минимальных розничных цен на пакеты пластикового производства .

Из данных предоставленных в ведомстве пока решение коснётся только больших пакетов, стоимость которых будет не ниже двух гривен.

Из постановления украинского правительства , минимальная розничная цена на пакеты, имеющие стенки, толщиной более пятидесяти микрометров в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, составит:

-пакет без ручек и не имеющий боковых складок -2,00 гривны;

-пакет без ручек, но имеющий боковую складку или с ручками  без боковых складок-2,50 гривен:

-пакет с ручками имеющий боковые складку-3,0 гривны.

Напомним, ранее сообщалось, Как обойти ограничения по полиэтиленовым пакетам: украинцы нашли «гениальный» способ (фото).

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