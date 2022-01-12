Политика

Какая судьба ждёт Токаева в случае отказа Путина, от выведения своих войск из Казахстана, – Пионтковский

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник объявил о выводе войск ОДКБ с территории Казахстана с тринадцатого января. Российским публицистом Андреем Пионтковским было рас сказано к чему может привести ситуация, когда кто-то из «миротворцев» не захочет вывести свои войска.

Время чтения: 50 Секунд

Об этой информации сообщил 24tv, передает Ura-inform.

России до десятого января удавалось продемонстрировать результаты, благодаря своей мощи и показать, что она руководит на постсоветском пространстве. И в этом государство заверило само себя.

И вот уже во вторник, одиннадцатого января Российская Федерация получает унизительный толчок от Главы Казахстана о том, что «миротворцы» ОДКБ должны будут поникнуть Казахстан.

Как считает Пионтковский, это можно считать первым серьёзным столкновением Китая И Росс в Центральной Азии. Как пояснил политолог, Россия поняла,  что кратчайшие сроки вывода войск для России будут означать , что Казахстан для неё потерян навсегда и делать ей там больше нечего.

Но, со слов Пионтковского, вполне можно ожидать появление некого безумца, который начнёт сопротивляться решению о  выводе войск.

«Только президент России Владимир Путин может дать приказ на арест Токаева и назначить на этот пост своего человека»,-заявил Пионтковский.

Российским публицистом было отмечено, что даже согласно тону пропаганды, она ошеломлена. Однако, вероятно, пропагандисты получили приказ – не возмущаться.

Напомним, ранее сообщалось, В США предупредили Казахстан о планах России: заявление Блинкена.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В РФ заметили тревожный сигнал: СМИ раскрыли планы Кремля

Расследовательской группой Conflict Intelligence Team (CIT) на своём сайте были опубликованы тревожные фото с России.

ОДКБ выводит войска из Казахстана: названы сроки

Их основная миссия успешно завершена

Предстоящее нападения на Украину: эксперт назвал главный признак

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину

В Казахстане «зеленые человечки» маскируются «под ООН»

ООН сообщили, что лишь получили уведомление ОДКБ об отправке военных в Казахстан

В США не будут идти на уступки на переговорах с РФ по Украине

Переговоры ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России

Савченко заявляет об угрозе Третьей мировой войны: «Вопрос трёх дней»

Все может решиться после переговоров Москвы с США, НАТО и ОБСЕ, так как со Штатами у России уже ничего не вышло, считает Савченко.