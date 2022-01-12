Какая судьба ждёт Токаева в случае отказа Путина, от выведения своих войск из Казахстана, – Пионтковский

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник объявил о выводе войск ОДКБ с территории Казахстана с тринадцатого января. Российским публицистом Андреем Пионтковским было рас сказано к чему может привести ситуация, когда кто-то из «миротворцев» не захочет вывести свои войска.

Время чтения: 50 Секунд

Об этой информации сообщил 24tv, передает Ura-inform.

России до десятого января удавалось продемонстрировать результаты, благодаря своей мощи и показать, что она руководит на постсоветском пространстве. И в этом государство заверило само себя.

И вот уже во вторник, одиннадцатого января Российская Федерация получает унизительный толчок от Главы Казахстана о том, что «миротворцы» ОДКБ должны будут поникнуть Казахстан.

Как считает Пионтковский, это можно считать первым серьёзным столкновением Китая И Росс в Центральной Азии. Как пояснил политолог, Россия поняла, что кратчайшие сроки вывода войск для России будут означать , что Казахстан для неё потерян навсегда и делать ей там больше нечего.

Но, со слов Пионтковского, вполне можно ожидать появление некого безумца, который начнёт сопротивляться решению о выводе войск.

«Только президент России Владимир Путин может дать приказ на арест Токаева и назначить на этот пост своего человека»,-заявил Пионтковский.

Российским публицистом было отмечено, что даже согласно тону пропаганды, она ошеломлена. Однако, вероятно, пропагандисты получили приказ – не возмущаться.

Напомним, ранее сообщалось, В США предупредили Казахстан о планах России: заявление Блинкена.