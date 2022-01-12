Общество

В эфире канала «Рада» случайно «похоронили» Стефанчука: реакция главы Верховной Рады

Парламентский канал «Рада» оконфузился во вторник одиннадцатого января.

Время чтения: 40 Секунд

Об этой информации сообщил 24tv, передает Ura-inform.

Около 13.00 в телевизионном эфире данного канала был нечаянно «похоронен» глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

В ходе эфира канала «Рады» велись обсуждения о новости про смерть президента Европейского парламента Давида Сассоли, а Стефанчук давал свои комментарии касательно данного трагического события. Но вдруг под его фотографией в данный момент появился титр: «Внезапно умер».

Речь, конечно, шла о Сассоли. Однако такой нелепый курьез насмешил зрителей.

Скриншот из данного эфира даже уже успел облететь социальные сети. В большинстве своем люди воспринимали такой казус юмором.

ТОтреагировал и сам Стефанчук. Он не возмутился, более того, поддержал волну юмора. На своей странице в «Фейсбук» опубликовал ссылку на песню «Не спеши ты нас хоронить, в исполнении группы Chaif.

Стефанчук

Напомним, ранее сообщалось, Новый ляп Николая Тищенко: «Христос воскрес на Рождество»

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Стало известно, кого в ОРДО Россия хочет сделать «глазом Кремля»: «Будет управлять экономикой республикой»

На данный момент в оккупированном Донецке идёт борьба за должность «первого вице-премьера республики», после того как в ноябре был уволен Владимир Пашков, которого уличили в коррупции.

Стала известна точная дата и время возвращения Порошенко в Украину : заявление «Европейской солидарности»

Пресс-службой партии «Европейская солидарность» 12 января было опубликовано сообщение о возвращении в Киев экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом они написали на своей странице в «Фейсбук».

Гороскоп на 13 января четверг для всех знаков Зодиака: что советуют звёзды

День будет неблагоприятным для важных дел, поэтому их лучше перенести на другое время.

Российский журналист предостерёг россиян от покупок колбасы из «ДНР»: «Можно обнаружить личные вещи, замученных в тюрьмах»

Известный в России публицист и ведущий Александр Невзоров шокировал общественность следующим заявлением в грубейшей форме.

Гиркин назвал «реальную» причину вывода войск ОДКБ из Казахстана

Бывший «командир» незаконных военных формирований на Донбассе Игорь Гиркин написал об этом на своей странице в социальной сети.

В ОРЛО мужчин призывают на «военные сборы резервистов»

«Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся на территории ЛНР» должны обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда своим работникам, призванным на учебные «военные сборы»