В эфире канала «Рада» случайно «похоронили» Стефанчука: реакция главы Верховной Рады

Парламентский канал «Рада» оконфузился во вторник одиннадцатого января.

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Об этой информации сообщил 24tv, передает Ura-inform.

Около 13.00 в телевизионном эфире данного канала был нечаянно «похоронен» глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

В ходе эфира канала «Рады» велись обсуждения о новости про смерть президента Европейского парламента Давида Сассоли, а Стефанчук давал свои комментарии касательно данного трагического события. Но вдруг под его фотографией в данный момент появился титр: «Внезапно умер».

Речь, конечно, шла о Сассоли. Однако такой нелепый курьез насмешил зрителей.

Скриншот из данного эфира даже уже успел облететь социальные сети. В большинстве своем люди воспринимали такой казус юмором.

ТОтреагировал и сам Стефанчук. Он не возмутился, более того, поддержал волну юмора. На своей странице в «Фейсбук» опубликовал ссылку на песню «Не спеши ты нас хоронить, в исполнении группы Chaif.

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