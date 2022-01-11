В ОРЛО мужчин призывают на «военные сборы резервистов»

«Руководители предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся на территории ЛНР» должны обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда своим работникам, призванным на учебные «военные сборы»

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«Глава ЛНР» Леонид Пасечник своим «указом» поручил организовать и провести на временно оккупированных территориях Луганщины «военные сборы резервистов». Об этом сообщают подконтрольные ОРЛО паблики, передает УРА-Информ.

«В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, постановляю: народной милиции ЛНР организовать и провести учебные военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период с 10.01.2022 по 15.01.2022», — сказано в тексте документа.

Ранее сообщалось, что подконтрольные временно оккупированным территориям паблики активно агитируют мужчин из ОРДО идти служить в «армию ДНР».