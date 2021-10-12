«Нормандская четверка» соберется на уровне глав МИД

О возможной встрече лидеров глав стран «четверки» пока не сообщается

Время чтения: 36 Секунд

Французская сторона анонсировала встречу глав МИД стран-участниц «Нормандского формата» уже в ближайшем будущем. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Стороны пришли к решению о встрече глав МИД стран-участниц во время вчерашних переговоров. Стоит отметить, что переговоры вели сначала Меркель и Макрон с Владимиром Зеленским, а затем они переговорили с Путиным.

«Стороны договорились о предстоящей организации с этой целью в ближайшие недели министерской встречи между Францией, Германией, Россией и Украиной», — сказано с сообщении.

При этом, о возможной встрече лидеров стран «нормандской четверки» пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что «глава ЛНР» Леонид Пасечник по-прежнему готов встретиться с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования вооруженного конфликта на оккупированном украинском Донбассе.